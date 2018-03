Ceturtdien valstī ir slēgtas skolas, sagaidot vēl vienu sala un sniegputeņa dienu.

Dauzi ceļi sniega dēļ ir kļuvuši neizbraucami. Satiksmes traucējumi skāruši arī lidmašīnu un vilcienu satiksmi.

Šāda situācija izveidojusies vētras "Emma" un auksto Sibīrijas gaisa masu "Briesmoņa no austrumiem" ieplūšanas rezultātā.

Naktī temperatūra nokritās līdz -6 Celsija grādiem. Meteorologi brīdina britus, ka gaiss var atdzist vēl vairāk līdz -11 grādiem.

We're loading up vehicles with supplies for those currently stuck on the #M80 and #M876. Remember please avoid travel, especially on these routes while severe weather warnings are in force. If you are caught in this conditions please stay in your car & wait for help to arrive. pic.twitter.com/jBfvxINFE8

— The Forth Bridges (@TheForthBridges) March 1, 2018