Turcijas un Krievijas pirms mēneša noslēgtā vienošanās paredz, ka "radikālie kaujinieki" līdz 15. oktobrim Idlibas provincē pametīs buferjoslu starp valdības un opozīcijas spēkiem.

Kaut arī džihādisti līdz pirmdienai savus spēkus nebija atvilkuši, Sīrijas ārlietu ministrs Valids Muallems atturējās vienošanos pasludināt par mirušu. "Mums ir jādod viņiem laiks, lai spriestu - ir vienošanās īstenota vai nav," sacīja ministrs. "Mums ir jāgaida uz Krievijas reakciju. Krievija uzrauga situāciju un seko tai līdzi," viņš piebilda.

Muallems pauda cerību, ka Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans spēs "pildīt savu vienošanās pusi". Tomēr viņš arī norādīja, ka militārā alternatīva nav izslēgta no darba darba kārtības, sakot, ka džihādistu grupējumi "ir jāpadzen no to pēdējā bastiona Idlibā".

"Mums ir jāgaida, bet vienlaikus mūsu karaspēks ap Idlibu joprojām ir gatavībā. Idlibai tāpat kā citām provincēm ir jāatgriežas Sīrijas suverenitātē," uzsvēra ministrs.

Krievijas un Turcijas 17. septembrī panāktā vienošanās paredz izveidot 15 līdz 20 kilometrus platu demilitarizēto zonu, kurā visiem grupējumiem bija jānoliek ieroči līdz 10. oktobrim, un radikālajiem grupējumiem jāatkāpjas no šīs zonas līdz 15. oktobrim.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011. gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.