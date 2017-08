Organizācijas pārstāvji norāda, ka kopš 70. gadiem, kad aizsākās šīs dienas atzīmēšana, tā pienāk aizvien agrāk. Tas nozīmē, ka cilvēce aizvien aktīvāk tērē planētas resursus, ievērojami pārsniedzot tās spējas dabīgi atražot mūsu iztērēto.

"2017. gadā vēl ir pieci mēneši, bet mēs jau esam iztērējuši tik daudz Zemes resursu, cik nepieciešams, lai planēta mūs uzturētu veselu gadu," teikts organizācijas izplatītā paziņojumā. Rezultātā visa gada laikā iztērēsim tik daudz resursus, cik gadā spētu saražot 1,7 planētas Zeme.

Lai labotu cilvēces kļūdu un samazinātu resursu pārtēriņu, šogad "Greenpeace" aicina atteikties no plastmasas karotīšu lietošanas, to vietā daudzkārt izmantojot parastās. Organizācijas pārstāvji skaidro, ka patēriņa domāšanas mainīšana jāsāk ar mazumu, un atteikšanās no tāda šķietama nieka kā plastmasas karotītes palīdzēs atteikties arī no citiem liekiem priekšmetiem, kuru ražošana piesārņo vidi.

Salīdzinājumam "Zemes pārtērēšanas dienu" datumi iepriekš: