Abderrahmans Buanane radikalizējies trīs mēnešus pirms 18.augusta uzbrukuma Turku, sacīja Nacionālā Izmeklēšanas biroja pārstāvis Olli Toirass. Kaut arī Buanane darbojies vienatnē, viņš sevi uzskatījis par "Daesh" karotāju.

"Mēs neuzskatām, ka šajā notikumā būtu iesaistīta kāda grupa," sacīja Toirass, vienlaikus norādot, ka aizdomās turētā telefonā un datorā bijuši ar "Daesh" saistīti materiāli un fotogrāfijas. "Viņš sevi uzskatīja par "Daesh" kaujinieku, karavīru un cilvēku. Viņam patiktu, ja "Daesh" uzņemtos atbildību par uzbrukumu."

Uzbrukuma dienā Buanane atbraucis ar velosipēdu no Turku nomales uz centru, līdzi vedot divus virtuves nažus, kurus viņš paņēmis no kāda drauga mājas. Viņš piedalījies lūgšanās vietējā mošejā un tad sarīkojis uzbrukumu Turku galvenajā tirgus laukumā, kas ildzis trīs minūtes.

Viņš nodūra divas sievietes, kā arī ievainoja vēl sešas sievietes un divus vīriešus. 1994. gadā dzimušais Buanane upurus izraudzījies pēc nejaušības principa. Viņš no sākuma gribējis uzbrukt autobusa pieturā pamanītam karavīram, tomēr no šīs ieceres atteicies, atzīstot to par pārāk riskantu.

Buanane uzmanīgi sekojis līdzi teroraktiem Beļģijā un Francijā un gribējis mirt par "mocekļu lietu", kā arī cerējis, ka viņu nošaus somu policisti. Buanane ieradies Somijā 2016. gadā, bet viņa lūgums par patvēruma piešķiršanu noraidīts. Tiesa gan, policija skaidro, ka tas nav bijis uzbrukuma galvenais motīvs.

Policija uzgājusi tīmeklī Buananes publicētu manifestu, ko ietekmējis musulmaņu un "Daesh" pasaules uzskats un kurā pausti Rietumu reliģijas noniecinoši uzskati.

Policija uzbrukumu izmeklē kā divas ar terorismu saistītas slepkavības un astoņus slepkavības mēģinājumus, kuriem bijuši ar terorismu saistīti motīvi. Sagaidāms, ka valsts prokuratūra oficiālas apsūdzības izvirzīs līdz februāra beigām.