Katalonija, kuras teritorija pēc lieluma aptuveni līdzinās Beļģijas teritorijai, iecerējusi 1. oktobrī rīkot referendumu par atdalīšanos no Spānijas, lai gan Spānijas tiesas to pasludinājušas par nelikumīgu un pret to kategoriski iebilst centrālā valdība Madridē.

Policija šonedēļ aizturēja vairākas Katalonijas amatpersonas un konfiscēja aptuveni desmit miljonus biļetenu, kas varētu tikt izmantoti referenduma sarīkošanā. Barselonā tika veiktas kratīšanas vairākās Katalonijas valdības ēkās.

Katalonijas varasiestādes tikmēr uzstāj, ka 1. oktobrī balsojums notiks, kā plānots.

Spānijas Iekšlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka policijas papildspēki sniegs atbalstu Katalonijas reģionālajai policijai, kurai dots rīkojums novērst referenduma sarīkošanu.

Ministrijas paziņojumā teikts, ka Katalonijas reģiona Iekšlietu ministrija par to ir informēta.

Cik daudz policistu tiks nosūtīti uz Kataloniju, ministrijas paziņojums neatklāj.

Policijas papildspēkus plānots izmitināt uz trim prāmjiem Barselonas ostā.

Tikmēr pie tiesas nama Lospitaletā de Ļobregatā piektdien protestēja simtiem Katalonijas neatkarības atbalstītāju, pieprasot atbrīvot trešdien aizturētās amatpersonas.

Ceturtdien plaša demonstrācija notika Barselonā pie Katalonijas Augstākās tiesas. Arī tur protestētāji pieprasīja atbrīvot amatpersonas, kas aizturētas saistībā ar plānoto neatkarības referendumu.

Daudzi no protestētājiem Barselonā pavadīja nakti pie tiesas nama guļammaisos, teltīs vai guļamtīklos.

Protestu organizatori aicinājuši cilvēkus turpināt protestēt, līdz aizturētās amatpersonas tiks atbrīvotas.