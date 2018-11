Spānijas policija izjaukusi plānu uzbrukt premjerministram Sančesam

Spānijas policija izjaukusi plānu uzbrukt Spānijas premjerministram Pedro Sančesam, ceturtdien apstiprinājušas varasiestādes.

Katalonijas policija tviterī paziņoja, ka aizturēts vīrietis, kurš gribējis nogalināt Sančesu, un aizdomās turamā mājās atrasti lieli ieroču krājumi. Vīrietis tika aizturēts pirms trim nedēļām Terasā, Katalonijā, uz aizdomu pamata par uzbrukuma plānošanu, paziņoja policija Barselonā.

Vīrietis vēlējies atriebties par Spānijas valdības plāniem pārbedīt bijušā Spānijas diktatora Fransisko Franko mirstīgās atliekas.

Jau vēstīts, ka valdība vēlas aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas ("Valle de los Caidos") mauzoleja uz ziemeļiem no Madrides. Ielejā apglabāti tūkstošiem pilsoņkara abu pušu cīnītāju, kas pārbedīti no visā Spānijā izkaisītajiem kapiem.

Aizdomās turamā mājās policija atrada 16 šaujamieročus, tostarp snaiperu šautenes. Vīrietis strādāja privātā apsardzes firmā un viņam bija atļaujas viesiem šiem ieročiem. Mediji ziņoja, ka vīrietis savus plānus uzbrukt premjerministram izklāstījis sociālajos medijos. Pašreiz viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā cietumā Terasā.