Trīs ievainoto stāvoklis ir smags.

Tiek ziņots, ka rūpnīcā, kas atrodas 27 kilometrus no Madrides, nogranduši vairāki sprādzieni.

Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji. Tuvējās apkārtnes iemītnieki ir evakuēti. Šobrīd nav zināms, kas izraisījis ugunsgrēku.

Kā liecina sociālajos tīklos publicētās fotogrāfijas, no rūpnīcas paceļas biezs melnu dūmu mutulis.

Huge explosion in a chemical industry near us at #Arganda. Small damage but everyone ok. Worried for other closer industries. pic.twitter.com/mqJ9JKz9QO— Aurea Home Speakers (@AureabyLW) May 4, 2017