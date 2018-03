Piektdien līdz pat pusnaktij lidosta atcēla visus izlidojumus no Stanstedas lidostas ārpusē degoša pasažieru autobusa dēļ.

Administrācija skaidroja, ka autobusa degšanu izraisījušas tehniskas ķibeles. Pasažieriem tika lūgts doties prom no lidostas teritorijas un ieteikts pārcelt savus lidojumus.

Piektdien, aptuveni piecos vakarā, lidosta paziņoja, ka negadījuma vietā uguns ir apdzēsta.

Lidostas apmeklētāji sūdzējās par slikto evakuācijas organizētību un lidostā notiekošo haosu.

I honestly don't know who made all the calls tonight at #Stansted but that was so poorly managed. Bloody chaos and putting people through so much hell for nothing. No one got to fly! A bus caught on fire outside the building. Why did everything else fall apart?! pic.twitter.com/tfKkvRH9C8— SFW (@cinnamonwalsh) March 30, 2018