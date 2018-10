"Es esmu atgriezies mājās," viņš rakstīja tvītā no savas kompānijas "Metl Group" konta. Uzņēmējs pateicās Tanzānijas policijai "un visiem citiem pasaulē par savām lūgšanām".

Joprojām gan nav skaidrs vai miljardieris tika atbrīvots vai tika samaksāta izpirkšanas maksa.

“I thank Allah that I have returned home safely. I thank all my fellow Tanzanians, and everyone around the world for their prayers. I thank the authorities of Tanzania, including the Police Force for working for my safe return.”

— Mohammed Dewji

