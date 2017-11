"Tas nav CNN darbs reprezentēt ASV pasaulei," tviterī norādīja raidorganizācijas sabiedrisko attiecību komanda. "Tas ir jūsu. Mūsu darbs ir ziņot par jaunumiem. #PirmkārtFakti."

It's not CNN's job to represent the U.S to the world. That's yours. Our job is to report the news. #FactsFirst 🍎