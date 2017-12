""The Washington Post" Deivs Vaigels publicēja nepatiesu fotogrāfiju ar tukšu arēnu vairākas stundas pirms manas ierašanās pasākuma vietā, kur tūkstošiem cilvēku gaidīja ārpusē, lai dotos iekšā," sestdien tviterī paziņoja Tramps.

Tvītam pievienotas vairākas fotogrāfijas no Pensakolas arēnas, kurā uzstājās Tramps.

"Pārpildīta ēka, daudzi cilvēki nespēja iekļūt. Pieprasu atvainošanos un atsaukumu no viltus ziņu laikraksta "The Washington Post"," tviterī rakstot no sava Floridas īpašuma, kur viņš pavada nedēļas nogali, uzsvēra Tramps.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2017





.@daveweigel of the Washington Post just admitted that his picture was a FAKE (fraud?) showing an almost empty arena last night for my speech in Pensacola when, in fact, he knew the arena was packed (as shown also on T.V.). FAKE NEWS, he should be fired. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2017





Pēc dažām minūtēm Vaigels atvainojās.

"Skaidra lieta - es atvainojos," tviterī ierakstīja Vaigels. Viņš paskaidroja, ka fotogrāfiju izdzēsis pēc tam, kad kāds cits žurnālists "man pateica, ka es esmu sapratis to nepareizi".

Vēlāk tviterī Tramps norādīja, ka Vaigelu vajadzētu atlaist no darba.

Piektdienas mītiņā Tramps atgādināja par telekanāla CNN labojumu, kā arī citu mediju labojumiem un precizējumiem aizvadītās nedēļas laikā par materiāliem, kas atbilstoši to sākotnējām versijām Trampu atspoguļoja negatīvā gaismā, tomēr vēlāk izrādījās, ka tās neatbilst patiesībai.