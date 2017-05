Zoodārza preses pārstāve noraidījusi sociālajos medijos izskanējušo informāciju, ka no krātiņa būtu izbēdzis tīģeris. To apstiprinājusi arī vietējā policija: "Mēs varam apstiprināt, ka neviens dzīvnieks nav izbēdzis un sabiedrība ir drošībā." Sīkāku informāciju par to, kas tieši noticis, policija nesniedz.

Lielbritānijas likumsargi incidentu vērtēja kā nopietnu un tādēļ no zoodārza teritorijas tika evakuēti visi apmeklētāji.

Apmeklētāji no zoodārza tika evakuēti ap pulksten 11.15. Zooloģiskais dārzs apmeklētājiem būs slēgts arī otrdien.

Hamertonas zooloģiskais dārzs atvērts 1990 gadā un tas ir 25 akrus plašs. Tajā izmitināti Malaizijas un Bengāliajs tīģeri, gepardi, vilki, ķenguri un daudzi citi zvēri.