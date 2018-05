"Mēs sāksim (..) procesu, kura nolūks ir neitralizēt ASV sankciju ekstrateritoriālās sekas ES," sacīja Junkers Sofijā, kur notiek ES un Rietumbalkānu valstu samits. Viņš teica, ka process tiks sākts piektdien pulksten 10.30 pēc Briseles laika (11.30 pēc Latvijas laika).

ES gatavojas izmantot 1966.gada tiesisko aktu, kas tika pieņemts, lai apietu Vašingtonas tirdzniecības embargo pret Kubu. Tas aizliedz ES uzņēmumiem un tiesām ievērot konkrētus ārvalstu tiesiskos aktus par sankcijām, kā arī noteic, ka citu valstu tiesu spriedumi, ka ir balstīti uz šiem tiesiskajiem aktiem, nav spēkā ES teritorijā. Taču konflikts ar ASV par embargo Kubai tika atrisināts politiskā ceļā, tāpēc šī ES tiesiskā akta efektivitāte praksē vēl nav pārbaudīta.

Tomēr šī tiesiskā akta nozīme var būt svarīga politiskās kaulēšanās procesā ar Vašingtonu. Kāda ES amatpersona pagājušajā nedēļā atzina, ka šī tiesiskā akta "politiski simboliskais efekts ir potenciāli lielāks nekā ekonomiskais efekts".

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka ASV izstājas no 2015.gadā noslēgtā Irānas kodollīguma, un atjaunos visas sankcijas, kas Irānai tika atceltas kodollīguma ietvaros. Līdz ar to no šīm sankcijām var ciest ES valstu firmas, kurām ir darījumi ar Irānu.