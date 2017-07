"Mums jānodrošina, lai gadījumā, ja Eiropas Savienības robežas tuvumā tiek celtas atomelektrostacijas, tas tiktu darīts, ievērojot visstingrākos drošības noteikumus," žurnālistiem pēc tikšanās ar Lietuvas premjerministru Sauļu Skverneli uzsvēris ES komisārs. "Mēs gribētu, lai Baltkrievijas AES stresa testi tiek veikti starptautisko ekspertu uzraudzībā," viņš piebildis.

Tā dēvētie stresa testi ļauj novērtēt kodolspēkstacijas izturību, strādājot visnelabvēlīgākajos apstākļos. Minska iepriekš tika ziņojusi, ka speciālisti jau veikuši Astravjecas AES stresa testus, bet Eiropas Savienība un Lietuva šo izmēģinājumu rezultātus neatzīst, norādot, ka tie nav veikti atbilstoši Eiropas Komisijas metodoloģijai.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķir tikai aptuveni 110 kilometri.

Paredzēts, ka Astravjecas kodolspēkstacijā būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Pirmo no tiem plānots iedarbināt 2019. gadā un otro - 2020. gadā.

Lietuvu satrauc neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā.

Minska noraida Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.