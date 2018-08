Kuģi Venecuēlas, kā arī Trinidadas un Tobago krastu tuvumā aizvien biežāk sastopas ar gandrīz divus gadsimtus aizmirstiem draudiem – Karību jūrā atkal uzdarbojas pirāti. Pirāti nāk no ekonomiski nomocītās Venecuēlas un terorizē garām braucošās jahtas un zvejnieku kuģus, vēsta portāls "The Daily Caller".

Laika posmā no 2016. līdz 2017. gadam, pirātu uzbrukumi reģionā pieauguši par 163%, vēsta organizācija "Oceans Beyond Piracy". Tā pieļauj, ka uzbrukumu skaits turpinās palielināties, ņemot vērā politisko un ekonomisko situāciju Venecuēlā. Milzu inflācija, represijas pret politisko opozīciju, kā arī lielais skaits iedzīvotāju, kuri cenšas pamest Venecuēlu ir tikai dažas no problēmām, kuras šobrīd eksistē Latīņamerikas valstī.

Trinidadas un Tobago ostās un reģionā ilggadēji darbojas karteļi, kuri veic narkotiku pārvadāšanu. Taču pirātu uzbrukumi un aktivitāte karteļu darbības patlaban ir atstājusi ēnā. Kāds aculiecinieks "The Daily Caller" atklājis, ka pirāti uzbrukumā laivai, kurā atradies arī viņš pats, izmantojuši karstu eļļu un mačetes, kā arī vairākus pasažierus pārmetuši pāri bortam. Savukārt laivu pirāti ir nozaguši.

Ar pirātu darbībām galā netiek arī Venecuēlas krasta apsardze. Kāds anonīms Venecuēlas ostas pārstāvis laikrakstam "Washington Post" pastāstīja, ka arī tās darbinieki paši nav daudz labāki par bandītiem – viņi kāpj uz piekrastē jau noenkurotiem kuģiem, pieprasot naudu un ēdienu. Ņemot vērā situāciju, vairāki tirdzniecības un zvejniecības kuģi ir spiesti pietauvoties tālāk no Venecuēlas krastiem.