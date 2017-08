Memuārā "What Happened" ["Kas notika" – angļu val.], Klintone runā par neveiksmīgo 2016. gada ASV prezidenta kampaņu un atminas brīžus, kuros gribētu atgriezties, lai rīkotos citādāk, atsaucoties uz izvilkumiem no vēl nepublicētās grāmatas, vēsta raidsabiedrība CNN.

"Tas bija ārkārtīgi nepatīkami," grāmatā, kas plašāku sabiedrību sasniegs 12. septembrī raksta Klintone. "Viņš burtiski elpoja man pakausī. Mani pārņēma tirpas. Tas bija viens no tiem mirkļiem, kad vēlies nospiest pauzi un apkārtējiem pajautāt: "Ko jūs darītu?"," debates Vašingtonas Universitātē atminas toreizējā prezidenta amata kandidāte.

"Vai tu stāvi rāms, turpini smaidīt un runāt, it kā neviens nelīstu tavā privātajā telpā? Vai arī tu pagriezies, ieskaties viņam acīs un skaļi un skaidri pasaki: "Atkāpies, ej prom no manis, dīvaini!" Es saglabāju mieru, ko esmu iemācījusies dzīves laikā, tiekot galā ar vīriešiem, kuri cenšas mani izsist no sliedēm."

Pašas ierunātajos izvilkumos no grāmatas, kas tika pārraidīti raidsabiedrības MSNBC tīklā, Klintone skaidrojusi, ka grāmata nav visaptverošs pārskats par vēlēšanām, bet gan konkrētiem mirkļiem tajās. Viņa atzinusi, ka rakstīt grāmatu neesot bijis viegli. "Katru dienu, kurā biju prezidenta amata kandidāte, es zināju, ka miljoniem cilvēku uz mani paļaujas, un es nevarēju samierināties ar domu, ka esmu viņus pievīlusi. Bet es pievīlu. Es neizdarīju darbu."

Pērnā gada ASV prezidenta vēlēšanās, kas notika 8. novembrī, uzvaru svinēja Donalds Tramps.

Klinotne jau izdevusi divus memuārus – 2003. gadā un 2014. gadā.