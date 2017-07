ASV prezidenta Donalda Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors uz tikšanos ar Kremlim pietuvināto juristi pērnā gada jūnijā devies pēc tam, kad viņam tika solīta demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni kompromitējoša informācija, svētdien vēstīja laikraksts "The New York Times".

Atsaucoties uz Baltā nama amatpersonām un citiem ar šo tikšanos saistītiem cilvēkiem, laikraksts ziņoja, ka Tramps juniors piekritis tikties ar juristi Natāliju Veseļņicku pēc šādu apliecinājumu saņemšanas.

Ar Veseļņicku 2016.gada jūnijā Ņujorkā augstceltnē "Trump Tower" tikās arī Trampa znots Džareds Kušners un Trampa toreizējais kampaņas vadītājs Pols Manaforts.

Veseļņicka esot apgalvojusi, ka viņai ir informācija par "ar Krieviju saistītām personām, kuras finansē Demokrātu Nacionālo komiteju" un atbalsta Klintoni, paziņojumā norādīja Tramps juniors. Viņš piebilda, ka šāda informācija netika piedāvāta, un viņa tēvs par šo tikšanos nezināja.

Tramps juniors skaidroja, ka Veseļņickas izteikumi bijuši neskaidri, nenoteikti un bez kādas jēgas. Viņa nav sniegusi nekādu detalizētāku informāciju vai apstiprinājumu un ātri kļuvis skaidrs, ka viņas rīcībā nav nekādas nozīmīgas informācijas.

ASV Kongresa komitejas un īpašais prokurors Roberts Millers izmeklē Krievijas jaukšanos pagājušajā gadā notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās republikānis Tramps sakāva demokrāti Klintoni. Izmeklēti tiek arī Trampa kampaņas cilvēku iespējamie sakari ar Krieviju.

"The New York Times" ziņoja, ka Veseļņicka ir zināma ar mēģinājumiem mīkstināt sankcijas pret Krievijas pilsoņiem, kas kas tiek vainoti cilvēktiesību pārkāpumos, un viņas klientu vidū ir valstij piederoši uzņēmumi un kādas augsta ranga amatpersonas dēls, pret kura uzņēmumu ASV tika veikta izmeklēšana.

Kremlis pirmdien noliedzis jebkādu saistību ar Veseļņicku. "Nē, mēs nezinām, kas viņa ir, un, protams, mēs nespējam izsekot līdzi, ar ko tiekas visi Krievijas juristi mūsu valstī, kur nu vēl ārzemēs," paziņoja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.

"The New York Times" sestdien publiskotajā Veseļņickas paziņojumā teikts, ka tikšanās laikā jautājums par vēlēšanu kampaņu vispār neesot skarts. Tomēr laikraksts norāda, ka šī tikšanās acīmredzot bijis pirmais publiskais apstiprinājums, ka Trampa kampaņas cilvēki ir gatavi pieņemt palīdzību no Krievijas.