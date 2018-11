Trampa pārbaudījums: republikāņi zaudē vairākumu Pārstāvju palātā

Naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika ASV norisinās vidustermiņa vēlēšanas, kurās Demokrātiskajai partijai izdevies iegūt vairākumu ASV Kongresa apakšpalātā jeb Pārstāvju palātā, savukārt prezidenta Donalda Trampa pārstāvētā Republikāniskā partija saglabāja vairākumu Kongresa augšpalātā - ASV Senātā. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu vēlēšanu provizoriskajos rezultātos un skaidro, kā tie varētu ietekmēt ASV politiskās norises.

Tā dēvētajās vidustermiņa vēlēšanās, kas notiek pašreizējās prezidenta administrācijas termiņa vidū, tiek sadalīti visi 435 Pārstāvju palātas krēsli un 35 no 100 Senāta vietām.

Provizoriskie rezultāti liecina, ka Demokrātiskajai partijai pēc astoņu gadu pārtraukuma izdevies iegūt vairākumu ASV Pārstāvju palātā, raksta CNN. Šāds vēlēšanu iznākums nav iepriecinošs prezidentam Donaldam Trampam, jo demokrātu vairākums kādā no ASV Kongresa palātām var apgrūtināt viņa iespējas realizēt savas politiskās ieceres. Republikāniskajai partijai, visticamāk, būs izdevies saglabāt vairākumu ASV Senātā un tas nozīmē, ka Kongresā, vismaz līdz 2020. gadam, nevienai partijai nebūs vairākuma abās palātās.

Neskatoties uz to, ka Republikāniskā partija zaudēja vairākumu Pārstāvju palātā, ASV prezidents Donalds Tramps vēlēšanu rezultātus mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksturoja kā "milzīgu panākumu".

Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018