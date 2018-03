Parādē gan nepiedalīšoties tanki, lai samazinātu kaitējumu galvaspilsētas Vašingtonas ielām, liecina publiskotais rīkojums. Savukārt Vašingtonas mērija jau iebildusi pret šo pasākumu, ironiski tvītojot no pilsētas oficiālā konta "Tanks, but No Tanks" (spēlējoties ar vārdiem "Tanks (līdzīgi raksta "paldies"), bet bez tankiem").

Līdz šim apstiprināts, ka parāde sākšoties pie Baltā nama, došoties līdz ASV Kapitolijam un noslēgumā būšot "spēcīga gaisa komponente". Savukārt prezidentu pie Kapitolija ielenkšot dažādi karu varoņi.

NPR lēš, ka parādes izmaksas variēšot plašā diapazonā no trim līdz 50 miljoniem ASV dolāru. Tāpat tiek pieļauts, ka Veterānu diena parādes norisei izvēlēta, lai maksimāli mazinātu iebildumus pret parādes rīkošanu kopumā, jo Trampa ierosinātā ideja nav guvusi atsaucību nevienā politiskajā spārnā. Turklāt tā varētu tikt veidota kā svinības par godu simtgadei kopš Pirmā pasaules kara beigām, lai mazinātu asociācijas ar Ziemeļkorejas, Irānas, Krievijas un citu totalitāru valstu militārajām parādēm.

Tiek uzskatīts, ka Trampu aizrāvusi pērn Parīzē redzētā militārā parāde (foto), taču viņš parādi vēlējies redzēt arī savā inaugurācijā, kas gan neīstenojās.