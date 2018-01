Kopš pirms dažām dienām reklāmas nolūkos tika apzināti nopludināti fragmenti no publicista un žurnālista Maikla Volfa grāmatas "Fire and Fury: Inside the Trump White House", tā jau pirms iznākšanas kļuva par apspriestāko ASV aktualitāti. Grāmatas galvenais varonis Donalds Tramps metās nievāt žurnālistu par meliem, bet vienu no fragmentos minētajiem avotiem – savu bijušo stratēģi Stīvu Banonu – pat par prātā jukušu. Savukārt grāmatas pieprasījums pārspējis pat vispozitīvākās cerības, liekot grāmatas izdošanu pārcelt par četrām dienām ātrāk, un tā plauktos nonākusi jau piektdien, 5. janvārī.