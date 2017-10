"No zāļu pārdozēšanas šodien mirst vairāk cilvēku nekā no slepkavībām ar šaujamieročiem un autoavārijām kopā. Šīs pārdozēšanas rada milzīgs atkarības pieaugums no recepšu pretsāpju līdzekļiem, heroīna un citiem opioīdiem," ceturtdien Baltajā namā paziņoja Tramps.

Saucot atkarības plašo izplatību par "nācijas kaunu", Tramps pasludināja plānu cīņai pret opioīdu nepareizu lietošanu, kas ik dienas nogalina vairāk nekā 140 amerikāņu.

"Savienotās Valstis līdz šim ir lielākās šo zāļu patērētājas, lietojot vairāk opioīdu tablešu uz vienu personu par jebkuru citu valsti pasaulē," papildināja Tramps. Prezidenta rīkojums paredz visām federālajām aģentūrām rīkoties, lai samazinātu ar opioīdiem saistīto nāves gadījumu skaitu.

Atkarība no pretsāpju līdzekļiem ir skārusi ļoti daudz cilvēku gan pilsētās, gan laukos, skaidro BBC. Kopš 1999. gada no opioīdiem mirušo amerikāņu skaits ir četrkāršojies, sasniedzot 33 000 nāves gadījumu 2015. gadā.

Jau 2011. gadā ASV Slimību kontroles un novēršanas centrs (CDC) paziņoja, ka opioīdu pretsāpju līdzekļu, kā arī dažu ielas narkotiku lietošana ir kļuvusi "epidēmiska".