Tramps apžēloja bijušo Arizonas štata Marikopas apgabala šerifu pēc tam, kad Arpajo jūlijā tika atzīts par vainīgu noziedzīgā necieņā pret tiesu, jo bija ignorējis tiesas rīkojumu izbeigt nelegālo imigrantu apcietināšanas. Soda piespriešana viņam bija gaidāma oktobrī.

"Šerifs Džo Arpajo tagad ir 85 gadus vecs, un pēc vairāk nekā 50 gadu apbrīnojamas kalpošanas mūsu valstij viņš ir cienīgs kandidāts uz prezidentālu apžēlošanu," paziņoja Baltais nams.

Tramps otrdien mītiņā Arizonas štata galvaspilsētā Fīniksā bija devis stingru mājienu, ka varētu apžēlot Arpajo. "Es izteikšu prognozi: es domāju, ka ar viņu viss būs labi," sacīja Tramps.

Arpajo 24 gadus bija šerifs Marikopas apgabalā, kurā atrodas Fīniksa, bet pērnā gada novembrī netika pārvēlēts šajā amatā.

Kritiķi apsūdz Arpajo rasismā, jo viņš licis saviem vietniekiem apturēt latīņamerikāņus un pieprasīt no viņiem pierādījumus par iegūtu ASV pilsonību vai legāla imigranta statusu.

Bijušais šerifs tviterī pateicās Trampam par to, ka viņš "saskatījis manā notiesāšanā to, kas tā ir: politiskas raganu medības no Obamas tieslietu ministrijas palieku puses!".

"Es esmu .. neizsakāmi pateicīgs prezidentam Trampam. Es gaidu, kad varēšu šo nodaļu atstāt aiz sevis [pagātnē]," tvītoja Arpajo.

Baltā nama paziņojumā tika atzinīgi novērtēts arī Arpajo bijušais dienests ASV armijā.

"Arpajo dzīve un karjera, kas sākās 18 gadu vecumā, kad viņš iestājās karadienestā pēc Korejas kara sākuma, ir nesavtīgas kalpošanas sabiedrībai piemērs," sacīja Tramps.

"Visu savu šerifa darbības laiku Arpajo turpināja savu mūža darbu aizsargāt sabiedrību no noziedzības un nelegālās imigrācijas posta."