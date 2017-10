Senators brīdinājis, ka Tramps prezidentūru uztver kā realitātes šovu, raksta BBC. Tenesijas štatu pārstāvošā politiķa kritika ir neierasta no republikāņu puses. Vēl pērn Korkeru Tramps apsvēris virzīt uz valsts sekretāra amatu, bet vēlāk pārdomājis, šajā krēslā ieceļot Reksu Tilersonu.

Senators telefonintervijā "New York Times" atklāja, ka viņu nomāc prezidenta plāni. "Domāju, viņam patīk, ka tam, ko viņš saka vai dara, ir ietekme visur pasaulē, īpaši reģionos, par kuriem viņš runā." Viņaprāt, uzbrūkot kodolvalstij Ziemeļkorejai, prezidents ASV ved tuvāk Trešajam pasaules karam.

"Es nezinu, kāpēc prezidents tvīto to, kas nav patiess. Jūs zināt, ka viņš to dara, visi zina, bet viņš to turpina darīt. Zinu, ka katru dienu Baltajā namā tiek pielikti lieli pūliņi, lai viņu savaldītu," skaidrojis Senāta komitejas priekšsēdētājs.

Korkers un Tramps publiskā strīdā ieslīga svētdien. Agrā rītā Tramps tvīterī paziņoja, ka senators lūdzis viņa atbalstu pārvēlēšanai, kuru tas atteicis, jo Korkers esot vainīgs pie Irānas līguma noslēgšanas. Korkers noliedzis, ka būtu Trampam ko lūdzis un paziņoja, ka "ir apkaunojoši, ka Baltais nams kļuvis par pieaugušo aprūpes centru" un ka "kāds šorīt ir nokavējis savu maiņu" šajā "aprūpes namā".

Korkers jau pagājušajā mēnesī paziņoja, ka nekandidēs nākamā gada vēlēšanās. Visticamāk, nepatiku Trampa acīs viņš iemantojis, jo asi iestājies pret tā dēvētā Irānas līguma pārtraukšanu.