Viņa vietā iecelts Centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs (CIP) Maiks Pompeo.

“Maiks Pompeo, CIP direktors, būs mūsu jaunais valsts sekretārs. Viņš darīs fantastisku darbu! Paldies Reksam Tilersonam par viņa darbu! Džina Haspela kļūs par jauno CIP direktori un pirmo izvēlēto sievieti šim amatam. Apsveikumu visiem,” Tramps ierakstījis tviterī.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018