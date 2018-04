Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Pasaulē varenākās valsts prezidents ietvītojis: "Krievija sola notriekt jebkuru un visas raķetes, kas tiks izšautas pret Sīriju. Sagatavojies, Krievija, jo tās nāks jaukas, jaunas un "gudras"! Tev nevajadzētu būt partnerim ar gāzi slepkavojošam dzīvniekam, kurš nogalina savus cilvēkus un to izbauda!"

Tādējādi Tramps brīdinājis, ka, visticamāk, pret objektiem Sīrijā tiks raidītas jaunākās paaudzes vadāmās raķetes. Savukārt Sīrijas prezidenta Bašara al Asada vai visa Sīrijas režīma dēvēšana par "ar gāzi slepkavojošu dzīvnieku" (Gas Killing Animal") liecina par viņa apņemšanos uzturēt spiedienu pret Sīrijas autoritāro prezidentu, kuru Krievija un Irāna dēvē par leģitīmi ievēlētu.

Aptuveni 40 minūtes pēc pirmā ieraksta Tramps turpina savu vēstījumu "Twitter", norādot, ka ASV attiecības ar Krieviju patlaban esot sliktākas nekā tas bijis Aukstā kara laikā.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018