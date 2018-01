"Pasaule piedzīvo spēcīgas un pārtikušas Amerikas atdzimšanu. Amerika ir atvērta biznesam, un mēs atkal esam konkurētspējīgi," sacīja Tramps.

Uzrunājot politiķus un rūpniecības, tehnoloģiju un finanšu pasaules līderus, ASV prezidents norādīja, ka Savienotās Valstis tagad ir pievilcīgākas ārvalstu investīcijām, kā jebkad agrāk. Taču viņš brīdināja, ka nav iespējama brīva un atvērta tirdzniecība, ja dažas valstis izmanto savā labā sistēmu uz citu valstu rēķina.

"Mēs atbalstām brīvu tirdzniecību, bet tai jābūt godīgai un tai jābūt abpusējai. Savienotās Valstis vairs nepievērs acis uz netaisnīgām ekonomiskajām praksēm," paziņoja Tramps.

Jautājumu un atbilžu sesijā pēc salīdzinoši samiernieciskās runas Tramps izpelnījās ūjināšanu no auditorijas, jo kritizēja mediju darbu. "Kā pret uzņēmēju prese pret mani vienmēr izturējās labi (..), tikai tad, kad kļuvu par politiķi, es sapratu, cik nejauka, zemiska, ļauna un cik nepatiesa prese var būt," sacīja prezidents.

Ierodoties Davosā, Tramps sarunā ar žurnālistiem kritizēja laikraksta "New York Times" rakstu par viņu, nodēvējot to par "viltus ziņu".

"New York Times", atsaucoties uz četriem anonīmiem avotiem, vēstīja, ka Tramps jūnijā licis atlaist īpašo prokuroru Robertu Milleru, tomēr atteicies no šīs ieceres pēc Baltā nama jurista draudiem atkāpties no amata.

Millers vada izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, izskatot arī iespējamo Trampa kampaņas sadarbību ar Kremli.

Vestibilā pie halles, kurā Tramps teica runu 1500 PEF delegātu, protestēja divi cilvēki. Viena no protestētājām bija Kolumbijas Universitātes profesore unietekmīgā ASV ekonomista Dozefa Stiglica sieva Anja Šifrina.

"Es uzskatu, ka šis forums ir par dialogu, un man neliekas, ka mums ir dota iespēja iesaistīties dialogā ar prezidentu Trampu," ziņu aģentūrai AFP norādīja otra protestētāja Saša Krāmere, kura arī pauda atbalstu Haiti, kuru Tramps nesen ar saviem komentāriem apvainojis.

Mediji šomēnes ziņoja, ka Tramps nosaucis Āfrikas valstis, Haiti un Salvadoru par "sūdu bedres valstīm".