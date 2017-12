Tramps aģitēja par republikāņu kandidātu Roju Mūru, neraugoties uz to, ka daudzi republikāņi Mūram celto apsūdzību par seksuālu uzmācību dēļ no kandidāta distancējās un arī pašu Mūru aicināja no vēlēšanu cīņas izstāties.

"Daudzi republikāņi ir priecīgi par to, kā viss ir iznācis, bet kā šīs partijas līderim man patiktu, ka šī [Senāta] vieta būtu mums," sacīja Tramps, uzsākot ar republikāņu likumdevējiem tikšanos par nodokļu samazināšanu.

Tramps pauda cerību, ka balsojums par nodokļu likumprojektu notiks drīz, jo tas ir svarīgs valstij, ne tikai tāpēc, ka republikāņu vairākums Senātā kļūs vājāks.

ASV Senāta starpvēlēšanās Alabamas štatā otrdien uzvarēja demokrātu kandidāts Dags Džonss.

Neoficiālie rezultāti liecina, ka Džonss ieguvis 49,6% balsu, bet Mūrs - 48,7%.

Jau vēstīts, ka cīņa notika par senatora vietu, kura atbrīvojās, republikānim Džefam Sešonsam kļūstot par tieslietu ministru.

Pats Mūrs ir noliedzis vairāku sieviešu apgalvojumus, ka viņš tām būtu izteicis nevēlamus seksuālus piedāvājums laikā, kad tās vēl bijušas pusaudzes.

Mūra zaudējums ir vājinājis republikāņu pozīcijas Senātā, kur tiem turpmāk būs tikai vienas balss vairākums, kas, domājams, apgrūtinās republikāņu un Baltā nama likumdošanas iniciatīvu apstiprināšanu.