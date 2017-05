Jaunais plāns paredz ielenkt un nogalināt pēc iespējas vairāk džihādistu, nevis ļaut viņiem doties prom no pilsētām un uzbrukt bēgšanas laikā. Tas norāda uz ASV administrācijas dedzību novērst džihādistu iespējas atgriezties Eiropā un citviet pasaulē ar savu ideoloģiju un militāro pieredzi.

Tramps ir "devis rīkojumu par taktisko maiņu no "Islāma valsts" izvilināšanas no drošajām vietām, novājinot to kaujā, aizstājot to ar ienaidnieka ielenkšanu tā bastionos, lai mēs varētu iznīcināt "Islāma valsti"", paziņoja Matiss.

"Nodoms ir novērst aizbēgušo ārvalstu kaujinieku atgriešanos mājās," viņš piebilda.

Matiss ārvalstu kaujiniekus raksturoja kā "stratēģisku draudu", ja viņi atgriežas dzimtenē, un norādīja, ka iznīcināšana novērsīs to, ka kaujinieki no vienas vietas tiek pārvietoti uz citu.

Tramps, kurš priekšvēlēšanu kampaņā solīja ātri sakaut "Daesh", drīz pēc stāšanās amatā janvārī parakstīja rīkojumu, ģenerāļiem dodot 30 dienu termiņu pārskatīt plānu džihādistu iznīcināšanai.

Jaunais plāns paredz "iznīcināšanas kampaņu" un komandieri ieguva lielāku autonomiju, lai pieņemtu lēmumus kaujas laukā.

Iepriekšējā ASV prezidenta Baraka Obamas kritiķi sūdzējās, ka Baltā nama birokrātijas process kavē strauju lēmumu pieņemšanu uz vietas.

ASV vadītā koalīcija pret "Islāma valsti" cīnās kopš 2014. gada vasaras beigām, atbalstot vietējos kaujiniekus ar gaisa triecieniem, mācībām un bruņojumu.

Tramps šomēnes pilnvaroja ASV apbruņot kurdu kaujinieku aliansi, kas cīnās pret "Islāma valsti" Sīrijas ziemeļos. Pret to iebilda Turcija, kas kurdus uzskata par teroristiem.

Džihādisti ir zaudējuši 55% no teritorijas, ko agrāk kontrolēja Irākā un Sīrijā, un vairāk nekā četri miljoni cilvēku ir atbrīvoti no džihādistu ielenkuma, tomēr "Islāma valstij" joprojām ir spēcīgas pozīcijas daudzviet Sīrijā un Irākā.

Operācijas Sīrijā apgrūtina grupējumu, kas cīnās pilsoņu karā, kaujas.