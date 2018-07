Trampa svētdienas vakarā publicētais tvitera ieraksts seko Irānas prezidenta Hasana Ruhani paziņojumam, kurā viņš brīdināja amerikāņus, ka "karš ar Irānu ir visu karu māte un miers ar Irānu ir visu mieru māte".

"Nekad, nekad vairs nedraudi Savienotajām Valstīm, vai arī jūs cietīsiet tādas sekas, kādas vēstures gaitā ir pieredzējuši tikai daži. Mēs vairs neesam valsts, kas pacietīs jūsu vājprātīgos nāves un vardarbības vārdus. Uzmanieties!," Tramps ierakstījis tviterī, izmantojot lielos burtus.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

