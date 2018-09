Ministrs atklājis, ka viņa amerikāņu kolēģis izteicies, ka tāda pati siena, kādu viņš vēlas uzcelt gar ASV-Meksikas robežu, varētu palīdzēt arī eiropiešiem, vēsta "The Guardian". Spānija ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem migrantu iekļūšanas punktiem Eiropā pa tā dēvēto Vidusjūras rietumu ceļu. Lai gan vairums migrantu tajā ierodas no Ziemeļāfrikas valstīm, liels skaits uzturēšanās atļauju lūdzēju nāk no Subsahāras reģiona jeb tām valstīm, kuras atrodas uz dienvidiem no Sahāras tuksneša.

Pēc tam, kad spāņu delegācija norādījusi, ka Sahāras tuksnesis ir vairāk nekā 5000 kilometru plats, Tramps noraidījis šaubas, sakot, ka šāda siena nevarētu būt garāka par ASV-Meksikas robežu, kas ir 3000 kilometrus gara. Tāpat ASV prezidents neņēmis vērā faktu, ka Sahāras tuksnesis šķērso desmit neatkarīgas valstis.

Lai gan bijušais EP prezidents Borels medijiem neatklājis, kad tieši Tramps šādu radikālu plānu ieteicis izmantot, diplomāti pieļāvuši, ka tas varētu būt noticis jūnijā, kad spāņu politiķis bijis Baltajā namā vienlaikus ar Spānijas karaļpāra vizīti.

Spāņu medijs "El Pais" raksta, ka Borels vienlaikus ar Trampa ieteikuma atklāšanu, skaidri norādījis, ka to neatbalsta. Tomēr viņš to izteicis kā piemēru tam, ka steidzami jārod risinājumi nākotnes sadarbībai ar Subsahāras reģiona valstīm, ņemot vērā, ka tuvākajos 20 gados Rietumāfrikā tiek paredzēta cilvēku skaita dubultošanās.

Ministrs prestižo debašu laikā pamanījies arī nosodīt Itālijas iekšlietu ministra Mateo Salvini politiku, kuras dēļ no noslīkšanas izglābtajiem migrantiem tika liegta iespēja izkāpt krastā Itālijā. No Itālijas viņi tika pārvesti uz Spāniju, kas atvēra kuģiem savas ostas.

Augustā ES aģentūra "Frontex" fiksējusi 12 500 migrantu ierašanos Eiropas Savienībā, no kuriem vairāk nekā puse – 6500 – ieradās Spānijas ostās.