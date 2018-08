Tramps mikroblogošanas vietnē “Twitter” publicēja Baltā nama paziņojumu, kurā Vašingtona norāda, ka Ziemeļkoreja atrodas zem liela spiediena no Pekinas ASV-Ķīnas ekonomisko attiecību dēļ. Tāpat šajā paziņojumā teikts, ka Ķīna Ziemeļkorejai piegādā dažādas preces tostarp degvielu, kā arī naudu.

Vienlaikus, Baltais nams paziņoja, ka prezidenta Trampa attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu ir labas, norādot, ka šobrīd nav nepieciešams investēt lielus finansiālus līdzekļus ASV-Dienvidkorejas kopīgo militāro mācību veikšanai. Vašingtona gan piebilda, ka prezidents šīs mācības var atsākt jebkurā brīdī un, ja tā notiks – tās būšot “lielākas, kā jebkad iepriekš”.

Pirms dažām dienām ASV atcēla sava valsts sekretāra Maika Pompeo tikšanos ar Ziemeļkorejas pārstāvjiem, kā galveno iemeslu minot nepietiekamo progresu, kas veikts saistībā ar Ziemeļkorejas atbruņošanu no kodolieročiem.

Augusta sākumā tika publicēts arī Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ziņojums, kurā teikts, ka Ziemeļkoreja turpina strādāt pie savas kodolprogrammas.

12. jūnijā ASV prezidents Donalds Tramps Singapūrā tikās ar Kimu Čenunu. Samita noslēguma dokumentā Ziemeļkoreja pauda apņemšanos strādāt pie Korejas pussalas denuklearizācijas, tomēr detaļas par to, kā šis process varētu notikt netika izpaustas.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018





...considerable aid, including money, fuel, fertilizer and various other commodities. This is not helpful! Nonetheless, the President believes that his relationship with Kim Jong Un is a very good and warm one, and there is no reason at this time to be spending large amounts... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018





...of money on joint U.S.-South Korea war games. Besides, the President can instantly start the joint exercises again with South Korea, and Japan, if he so chooses. If he does, they will be far bigger than ever before. As for the U.S.–China trade disputes, and other... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018





...differences, they will be resolved in time by President Trump and China’s great President Xi Jinping. Their relationship and bond remain very strong. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018