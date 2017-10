Pēc viņa teiktā, Irāna nerīkojas atbilstoši vienošanās garam un kodolvienošanos nodēvēja par vienu no sliktākajām ASV vēsturē. Tramps pavēstīja, ka var jebkurā brīdī izstāties no vienošanās, ja Kongresa un ASV sabiedroto centieni novērst tās trūkumus būs neveiksmīgi. Pastāvēja bažas, ka Tramps piektdien varēja paziņot par izstāšanos no kodolvienošanās.

Viņš nosodīja "Irānas diktatūras uzvedību" un pavēstīja, ka tā ir "pasaules vadošā terorismu sponsorējošā valsts". Tramps arī paziņoja par "stingru sankciju" noteikšanu Irānas Revolucionārajai gvardei.

ANO atomenerģijas aģentūras vadītājs Jukija Amano tikai pirmdien apstiprināja, ka Irāna ievēro kodolvienošanās nosacījumus. "Es varu apliecināt, ka saistības kodolenerģijas jomā, ko Irāna uzņēmusies [kodolvienošanās ietvaros], tiek pildītas," konferencē Romā sacīja Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) vadītājs.

Arī IAEA pagājušā mēneša ziņojumā tika apliecināts, ka Irāna ievēro saistības programmas ietvaros, kas paredz apturēt dažas Teherānas kodolaktivitātes. Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Federika Mogerīni atzina - tas, ka Irāna ievēro kodolvienošanās nosacījumus, apstiprināts vismaz astoņos atsevišķos gadījumos.

2015. gadā noslēgtā kodolvienošanās paredz starptautisko sankciju atcelšanu un Irānas kodolprogrammas ierobežošanu.