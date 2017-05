ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Maikls Flinns noturējās amatā vien 24 dienas, līdz Tramps viņu atlaida, jo Flinns nebija atklājis patiesību par saviem kontaktiem ar Krievijas vēstnieku Vašingtonā.

Atsaucoties uz dokumentu, ko Komijs uzrakstīja pēc tikšanās ar Trampu 14.februārī, ASV mediji vēstīja, ka Tramps sacījis Komijam, ka Flins ir labs puisis, kurš neko sliktu nav darījis.

Prezidents sacījis, ka Komijs, cerams, liksies mierā šajā lietā.

Flinns atstāja amatu dienu pirms šīs Trampa un Komija tikšanās.

Baltais nams noliedzis mediju ziņoto, paziņojot, ka prezidents nekad nav lūdzis Komiju vai kādu citu izbeigt kādu izmeklēšanu, tostarp izmeklēšanu, kas saistīta ar Flinnu.

Baltais nams paziņoja, ka mediji nav akurāti atspoguļojuši sarunu, kas notikusi starp Trampu un Komiju.

Tramps pagājušajā nedēļā atlaida Komiju no amata. Prezidenta administrācija paziņoja, ka Komijs atlaists, jo nav spējis efektīvi vadīt FIB, un noliedza, ka atlaišana būtu saistīta ar izmeklēšanu Krievijas lietā.

"New York Times" ziņoja, ka Komijs pierakstījis sarunā ar prezidentu dzirdēto un sacīto, vēloties dokumentēt spiedienu no Trampa puses. Pēc tam viņš parādījis šos ziņojumus augsta ranga FIB darbiniekiem un saviem palīgiem.

"New York Times" žurnālisti šos dokumentus savām acīm nav redzējuši, bet viens no Komija sabiedrotajiem nolasījis fragmentus vienam no laikraksta žurnālistiem.