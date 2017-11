"Terēza, nekoncentrējieties uz mani, koncentrējieties uz postošo Radikālo islāma terorismu, kas notiek Apvienotās karalistes iekšienē. Mums klājas diezgan labi!" tvītoja Tramps. Tramps pēc dažām minūtēm atkārtoja šo tvītu, jo pirmajā reizē bija to adresējis nepareizajam Mejas tvitera kontam.

Jau ziņots, ka Trampa profils tviterī trešdien retvītoja musulmaņus nelabvēlīgā gaismā atainojošus video, kurus sākotnēji publicējusi Lielbritānijas labējo radikāļu organizācijas "Britain First" līdera vietniece Džeida Fransena.

Šo video autentiskums un izcelsme ir neskaidri. Tajos redzami vardarbības akti, kuros tiek vainoti musulmaņi. Pirmajā video "musulmaņu migrants" spārda un ar dūrēm dauza "holandiešu zēnu", kurš ir uz kruķiem. Ietekmīgais eiroparlamentārietis Gajs Verhofštats gan norādījis, ka sen jau esot pierādīts, ka uzbrucējs nav bijis ne migrants, ne musulmanis.

Nākamajā video redzams bārdains "musulmaņu" vīrietis, kurš nomet zemē Jaunavas Marijas statuju, sadauzot to gabalos. Prezidents arī retvītoja video ar parakstu: "Islāmistu pūlis nogrūž pusaudzi no jumta un sit viņu līdz nāvei".

Nav zināms, kā šie video nonākuši Trampa redzeslokā, jo prezidents Fransenai tviterī neseko. 31 gadu vecā Fransena septembrī un šomēnes tika aizturēta saistībā ar apsūdzībām naida runā nelielu protesta akciju gaitā Ziemeļīrijā un Anglijas dienviddaļā. "Pats Donalds Tramps retvītojis šos video. Lai Dievs, Tramp, jūs svētī," tviterī ierakstījusi Fransena.

Mejas birojs trešdien pauda, ka Fransenas publicēto video retvītošana bijusi aplama. ""Britain First" cenšas šķelt kopienas, ieturot naidpilnu izklāsta līniju, kas izplata melus un vairo spriedzi," teikts Dauningstrītas paziņojumā. "Likumam paklausīgo iedzīvotāju vidū viņi rada nemieru."

"Pārliecinoši lielākā britu tautas daļa noraida galējo labējo kaitīgo retoriku, kas ir tiešs pretstats tām vērtībām, ko pārstāv šī valsts - pieklājība, tolerance un cieņa," norādīts paziņojumā. "Prezidentam šādi rīkoties bija aplami."

Brīdinām, cilvēkiem ar vājiem nerviem video nav ieteicams skatīties.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP— Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017