Ideju atrast nepieciešamo finansējumu sienai no militārā budžeta Tramps izteicis gan Baltā nama amatpersonām, gan ASV Pārstāvju palātas spīkeram Polam Raenam, to pamatojot ar rekordlielo Bruņotajiem spēkiem piešķirto budžetu aptuveni 700 miljardu ASV dolāru apmērā, atzīmējis "Washington Post". Šo ideju viņš izteicis, apspriežot budžeta mērķus, kuru vidū ir arī drošības uz robežas nodrošināšana, kam atvēlēti 1,6 miljardi ASV dolāru. Tiesa, sienai nepieciešams daudzkārt lielāks finansējums – vismaz 25 miljardi ASV dolāru.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018