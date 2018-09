Pērn septembrī notikušo nāvējošo viesuļvētru rezultātā bojāgājušo skaits – 2975 cilvēki – tika publiskots jūlijā pēc neatkarīga pētījuma. To veica Džordža Vašingtona Universitātes speciālisti.

Pētījuma rezultātus pieņēma un par oficiāliem atzina arī Puertoriko gubernators.

"Divās viesuļvētrās, kas skāra Puertoriko, negāja bojā 3000 cilvēku," tviterī paziņoja Tramps, uzsverot, ka tūlīt pēc viesuļvētras tika ziņot tikai par līdz 18 bojāgājušajiem. Otrā tvītā Tramps apgalvo, ka lielo skaitli uzpūtuši demokrāti, lai liktu "man izskatīties pēc iespējas sliktāk".

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018