Hantsmens ir bijušais pretendents uz izvirzīšanu ASV prezidenta vēlēšanām 2012. gadā no Republikāņu partijas. Ja viņa nominācija vēstnieka amatam tiks apstiprināta, Hantsmens to ieņems laikā, kad turpinās izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās pērn un par iespējamiem kontaktiem starp Trampa kampaņu un Krievijas amatpersonām.

Hantsmens ir bijis vēstnieks Singapūrā no 1992. līdz 1993. gadam Džordža Buša vecākā prezidentūras laikā un vēstnieks Ķīnā no 2009. līdz 2011. gadam, kad ASV prezidents bija Baraks Obama. Pirms tam viņš bija Jūtas gubernators no 2005. līdz 2009. gadam. Hantsmens arī neilgu laiku tika apsvērts kā kandidāts valsts sekretāra amatam Trampa administrācijā.

Hantsmena tēvs Džons Hantsmens vecākais ir rūpnieks miljardieris, kura kompānijai "Huntsman International LLC" pašlaik pieder vairāki uzņēmumi Krievijā, tostarp pigmentu un poliuretānu rūpnīcas. Hantsmens jaunākais piedalījās ģimenes biznesa darījumos Krievijā īsi pēc Padomju Savienības sabrukuma.

Hantsmens pērn vilcinājās atbalstīt kādu no pretendentiem uz republikāņu nomināciju prezidenta vēlēšanām, bet atbalstīja Trampu, kad viņš izvirzījās par gaidāmo republikāņu kandidātu. Kad oktobrī nāca klajā 2005. gada videoieraksts, kurā Tramps aizskaroši izteicies par sievietēm, Hantsmens aicināja Trampu izstāties no vēlēšanu sacensības.

Kad Hantsmens bija vēstnieks Pekinā, Tramps vairākos tvītos viņu nosauca par "pavieglu" un "vāju". Hantsmens un Tramps pārvarēja savas domstarpības pārejas laikā no Trampa vēlēšanu uzvaras līdz viņa inaugurācijai prezidenta amatā.