"Divu valstu" risinājums paredz, ka līdzās jau esošajai Izraēlas valstij, tiek izveidota arī neatkarīga Palestīnas valsts. Iepriekš Trampa administrācija nebija paudusi tik skaidru atbalstu tieši šādam konflikta risinājumam, vēsta "NBC News".

Tiekoties ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu, Tramps izteicās, ka vēlas nākt klajā ar miera plānu tuvāko divu līdz trīs mēnešu laikā. "Man patīk "divu valstu" risinājums. Tas, manuprāt, strādātu vislabāk," norādīja ASV prezidents.

Pēc tam, kad Tramps Jeruzalemi atzina par Izraēlas galvaspilsētu, radās bažas par to vai Trampa administrācijai izdosies panākt mieru starp Izraēlu un Palestīnu. Jeruzaleme ir viens no centrālajiem jautājumiem Izraēlas-Palestīnas konfliktā – abas puses to uzskata par savu galvaspilsētu.

Tramps izteicās, ka viņa sapnis ir panākt vienošanos pirms sava pirmā prezidentūras termiņa beigām.