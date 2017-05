"Lai šī jaunākā provokācija kalpo kā aicinājums visām valstīm noteikt stingrākas sankcijas pret Ziemeļkoreju," teikts ASV Baltā nama izplatītajā paziņojumā.

Raķete trāpīja "tik tuvu Krievijas teritorijai, [..] ka [ASV] prezidents nespēj iedomāties, ka Krievija ar to būtu apmierināta", sacīts paziņojumā. Ziemeļkoreja "pārāk ilgi ir baismīgs drauds", uzsvēris Baltais nams.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Putins situāciju saistībā ar Ziemeļkorejas veikto raķetes izmēģinājumu apspriedis, tiekoties ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Pekinā, kur viņi abi piedalās samitā par 'jauno Zīda ceļu", un "abas puses paudušas bažas par spriedzes eskalāciju".

Jau ziņots, ka Ziemeļkoreja svētdien izmēģināja ballistisko raķeti.

Raķete tika palaista no Kusonas pilsētas Ziemeļkorejas ziemeļrietumos un nolidoja apmēram 700 kilometru, paziņoja Dienvidkorejas armijas ģenerālštābs.

Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštābs paziņoja, ka raķete nokritusi Japāņu jūrā apmēram 500 kilometrus no Krievijas teritorijas, un ka "raķetes lidojuma trajektorija bija virzienā projām no Krievijas robežas un ievērojamā attālumā no tās".

Tas ir pirmais Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums kopš jaunā Dienvidkorejas prezidenta Muna Džēina stāšanās amatā un otrais apmēram divu nedēļu laikā.

Muns nosodīja šo raķetes izmēģinājumu kā "pārdrošu provokāciju".

Japānas valdība paziņoja, ka raķete apmēram 30 minūtēs nolidojusi 800 kilometrus un nokritusi Japāņu jūrā ārpus Japānas ekonomiskās zonas. Nav ziņots, ka tā būtu ietekmējusi lidmašīnu un kuģu satiksmes drošību.

Ziemeļkoreja kopš pagājušā gada sākuma ir sarīkojusi divus kodolizmēģinājumus un desmitiem raķešu izmēģinājumu, lai izstrādātu kodolgalviņu, kas spētu sasniegt ASV.