Tramps dalījies ar britu galēji labējās ultranacionālistu grupas "Britain First" līdera vietnieces Džeidas Fransenas tvītiem ar video.

Vienā no video, kā apgalvots ierakstā, redzams musulmaņu imigranta uzbrukums vīrietim, kas pārvietojas ar kruķiem. Kādā citā video imigrants sadauza Jaunavas Marijas statuju.

Oriģinālos video tviterī bija ievietojusi ASV konservatīvā komentētāja Anna Koltera, ziņo raidsabiedrība BBC.

"Britain First" 2011. gadā dibināja bijušie "Britu nacionālās partijas" biedri. Kustība ir guvusi ievērību sociālajos tīklos, publicējot ierakstus par "Lielbritānijas islamizāciju".

Fransena par savu ierakstu retvītošanu pateicās Trampam. "Lai Dievs tevi svētī, Tramp! Dievs svētī Ameriku," viņa ierakstīja sociālajā tīklā.

Trampa lēmumu dalīties ar šādu saturu izraisīja nosodījumu Lielbritānijā, kur kritiku izteikuši vairāki vadošie laikraksti un amatpersonas.

Tramps jau iepriekš ir asi izteicies pret musulmaņu imigrāciju, saistot to ar terorismu un mēģinot panākt musulmaņu ieceļošanas aizliegumu ASV.

Brīdinām, cilvēkiem ar vājiem nerviem video nav ieteicams skatīties.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP— Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017