"Beigu beigās Meksika samaksās par sienas celšanu. [Meksika] nedara neko, lai apturētu nelegālo imigrantu plūsmas, kas [uz ASV] dodas caur Meksiku no Hondurasas un citām valstīm," norādīja Tramps.

Aptuveni stundu pēc Trampa uzrunas, Meksikas prezidents Enrike Penja Njeto mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja, ka Meksika nekad nemaksās par robežmūra celšanu.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).