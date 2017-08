ASV prezidents Donalds Tramps otrdien aizstāvēja savu sākotnējo reakciju uz vardarbību, kas sestdien notika Virdžīnijas štata Šarlotsvilas pilsētā baltādaino rasistu demonstrācijas laikā, un sacīja, ka šajā vardabībā "vainojamas abas puses".

Tramps vairākas dienas bija kritizēts par to, ka pirmajos izteikumos par Šarlotsvilā notikušajām sadursmēm starp minētās demonstrācijas dalībniekiem un pretdemonstrantiem nebija nosodījis tieši baltādainos rasistus.

Šarlotsvilā sestdien notika baltādaino rasistu demonstrācija pret pašvaldības plāniem aizvākt ASV pilsoņu kara laika konfederātu armijas virspavēlnieka ģenerāļa Roberta Lī statuju.

Protestu laikā 20 gadus vecs Ohaio štata iedzīvotājs Džeimss Alekss Fīldss ar vieglo automašīnu iebrauca pretdemonstrantu pūlī, nogalinot 32 gadus vecu sievieti un ievainojot vismaz 19 cilvēkus. Fīldss ir aizturēts un viņam izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp slepkavībā.

Tramps sestdien izteikumos par Šarlotsvilas notikumiem bija minējis vardarbību "daudzās pusēs", ar to izpelnoties kritiku.

Pirmdien prezidents kā ļaunumu nosodīja rasismu un vērsās pret kukluksklaniešiem un neonacistiem, nosaucot viņus par "noziedzniekiem un bandītiem".

Otrdien Tramps bija redzami aizkaitināts par to, ka viņam atkal tiek uzdoti jautājumi par šo tematu.

"Es domāju, ka ir vainojamas abas puses," prezidents sacīja sarunā ar reportieriem Trampa tornī Ņujorkā, kur viņš nāca klajā ar pasākumiem infrastruktūras attīstīšanai.

"Vienā pusē bija grupa, kas bija slikta. Otrā pusē bija grupa, kas arī bija ļoti vardarbīga. Neviens to negrib pateikt. Es to pateikšu tieši tagad," piebilda Tramps.

"Ko lai saka par alternatīviem kreisajiem, kas uzbrūk, kā jūs teiktu, alternatīviem labējiem? [...] Stāstam ir divas puses," sacīja Tramps.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņš tikai pirmdien tieši nosodījis baltādainos rasistus Šarlotsvilā, Tramps sacīja, ka viņš uzmanījies no "ātra paziņojuma" izteikšanas, kamēr nav zinājis visus faktus.

Viņš nosauca Fīldsu par "apkaunojumu sev, savai ģimenei un šai valstij".

Prezidents arī aizstāvēja savu galveno stratēģi Stīvu Banonu. "Man patīk Banons. Viņš ir mans draugs ... Viņš ir labs cilvēks. Viņš nav rasists," sacīja Tramps.

Īsu laiku Baltā nama komunikācijas direktora amatā strādājušais Entonijs Skaramuči pirmdien vakarā atzina - ja tas būtu atkarīgs no viņa, Banons zaudētu posteni Trampa administrācijā. Laikraksts "New York Times" pirmdien ziņoja, ka arī ietekmīgais mediju magnāts Rūperts Mērdoks ieteicis Trampam atbrīvoties no Banona.