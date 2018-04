Tramps uzslavu ierakstījis savā tvitera kontā.

Viņš pateicies Lielbritānijai un Francijai, kā arī to militārajiem spēkiem par palīdzību misijas īstenošānā. Tāpat viņš uzslavējis arī ASV militāros spēkus.

"Pagājušajā naktī perfekti izpildīts trieciens. Paldies, jums Francija un Apvienotā Karaliste par jūsu gudrību un jūsu lielisko armiju spēku. Labāku rezultātu nevarēja būt, " uzsvēra Tramps.

"Misija izpildīta!" rakstīja ASV prezidents.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won't be anything, or anyone, even close!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018