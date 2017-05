Tramps slavē sevi par 'ražīgajām' 100 dienām prezidenta amatā

Uzrunā saviem atbalstītājiem Pensilvānijas štatā Tramps teica, ka viņš vienu pēc otra izpilda visus solījumus. Savukārt "nepatieso ziņu mediji" un negodīgi žurnālisti ir tie, kas pelnījuši kritiku.

Tikmēr Baltajā namā mediji pulcējās uz ikgadējām Korespondentu vakariņām. Tramps ir otrais prezidents ASV vēsturē, kurš nav ieradies uz šo pasākumu, norāda britu raidsabiedrība BBC. 1981. gadā uz vakariņām neieradās arī Ronalds Reigans. Tiesa, 40. ASV prezidents tobrīd atkopās no pārdzīvota atentāta mēģinājumā, kurā viņš tika sašauts.

Tramps pauda, ka ir priecīgs atrasties tālu prom no Vašingtonas, kur "liela grupa Holivudas aktieru un Vašingtonas mediju mierina sevi garlaicīgajās vakariņās". ASV prezidents norādīja, ka mediji par darbu viņa prezidentūras pirmajās 100 dienās ir pelnījuši "lielu, treknu un nesekmīgu atzīmi".

Pūlis Pensilvānijā pavadīja Trampa uzrunu, skaļi skandējot "ASV, ASV, ASV". Ik reizi, kad Tramps pieminēja kādu no "viltus ziņu medijiem", piemēram, CNN un MSNBC, sanākušie cilvēki skaļi ūjināja.

Tikmēr Tramps vairākkārt atkārtoja savus priekšvēlēšanu saukļus – "padarīsim Ameriku atkal varenu", "nosusināsim purvu", kā arī atgādināja par milzu mūra būvniecību uz Meksikas robežas. "Mēs uzcelsim sienu, par to neuztraucieties," teica Tramps, vainu par likumdošanas neveiksmēm noveļot uz Demokrātu partijas politiķiem.

Tramps nav atmetis arī cerības par tā dēvētā "Obamacare" veselības aprūpes plāna atmešanu, ziņo "The Guardian". Pirmais mēģinājums plānu atsaukt martā cieta neveiksmi, jo, saprotot, ka Kongresā neizdosies savākt pietiekami daudz balsu, Kongresa Pārstāvju palātas spīkers Pols Raiens nolēma plānu atsaukt.

Kā savas prezidentūras pirmo 100 dienu panākumus Tramps uzskaitīja Nīla Gorsača izraudzīšanos Augstākās tiesas tiesneša amatam, ASV izstāšanos no Klusā okeāna reģiona brīvās tirdzniecības līguma (TTIP), augošo akciju tirgu, kā arī regulu atvieglošanu energoresursu izmantošanai.

"Pēdējās 100 dienas mana administrācija neatlaidīgi strādā šīs valsts lielisko pilsoņu labā. Mēs atkal pie darba liekam ogļračus, aizstāvam tērauda un alumīnija nozarēs strādājošos, atmetam darbavietas pazudinošās regulas, kā arī vienu pēc otra īstenojam savus solījumus. Cilvēki par to ir priecīgi, viņi redz, kas notiek," uzrunā teica Tramps.

Tramps sevi uzslavēja arī par termina "viltus ziņas" (fake news) ieviešanu. "Vai esat pamanījuši, ka visi tagad saka "viltus ziņas"? Diez kur jūs to dzirdējāt pirmo reizi, draugi?"

"The Guardian" norāda, ka vienīgā atkāpe no priekšvēlēšanu kampaņā izskanējušās retorikas sestdienas uzrunā bija Ķīna. Ja iepriekš Tramps Ķīnu sauca par valūtas manipulatoriem, tad prezidentūras 100. dienā viņš teica, ka šobrīd nav labākais brīdis tā izteikties.

Kamēr tūkstošiem cilvēku sestdien protestēja pie Baltā nama, aicinot Trampu saglabāt sava priekšgājēja Baraka Obamas izstrādātās klimata pārmaiņu palēlināšanas regulas, tagadējais ASV prezidents Pensilvānijā solīja mainīt Parīzes klimata nolīguma noteikumus.

Parīzē 2015. gadā panāktā vienošanās aicina nodrošināt, lai globālā sasilšana nepārsniegtu divus grādus pēc Celsija skalas salīdzinājumā ar līmeni, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas. Divi grādi ir slieksnis, kuru pārkāpjot, kā uzskata zinātnieki, globālās sasilšanas visnegatīvākās sekas kļūs nenovēršamas.

Pensilvānijā notiekošajā mītiņā ielavījās kāds protestētājs, kurš aktīvi vicināja Krievijas karogu, uz kura uzrakstīts "Tramps". Šo aktīvistu no stadiona izveda ar policijas palīdzību. Tramps tikmēr iepauzēja savu uzrunu un teica – "Tieši tā, aizvāciet viņu, aizvāciet viņu".

Foto: AFP/Scanpix

Kā jau ierasts, Tramps skatuvi pameta, skanot grupas "The Rolling Stones" dziesmai "You Can't Always Get What You Want".

Donalds Tramps ir pazīstams ASV biznesmenis, televīzijas personība un republikāņu politiķis, kurš 2016. gadā ASV prezidenta vēlēšanas uzvarēja savu sīvāko konkurentu demokrātu pārstāvi Hilariju Klintoni. Tramps prezidenta amatā tika inaugurēts 2017. gada 20. janvārī, Baltajā namā nomainot demokrātu Baraku Obamu, kurš bijis prezidents divus termiņus pēc kārtas.