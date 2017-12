"Prezidents no paša sākuma ir paziņojis nepārprotami - tas nav jautājums "vai", tas ir jautājums "kad"," pavēstīja Baltā nama pārstāvis Hogans Gidlijs.

Trampam pirmdien bija paredzēts lemt, vai atkārtoti par sešiem mēnešiem atlikt plānus pārcelt ASV vēstniecību uz Jeruzalemi. Lēmums tiks pieņemts tuvākajās dienās, piebilda Gidlijs.

ASV viceprezidents Maiks Penss pagājušajā mēnesī pavēstīja, ka Tramps "aktīvi apsver" ieceri ASV vēstniecību Izraēlā pārcelt no Telavivas uz Jeruzalemi.

Vēstniecības pārcelšanu Tramps solīja jau savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, taču 1. jūnijā atkāpās no tūlītējas sava solījuma turēšanas.

Tolaik kāda ASV amatpersona paskaidroja, ka jautājums neesot par to, vai vēstniecību pārcelt, bet gan par to, kad to darīt, un ka, pēc Trampa domām, šobrīd nav īstais brīdis izšķirties par šādu soli.

ASV Kongress jau 1995.gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu.

Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī delikātā soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.

Jeruzalemes statuss ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem izraēliešu un palestīniešu miera sarunās. Izraēla okupēja Austrumjeruzalemi un Rietumkrastu 1967.gadā, bet starptautiskā sabiedrība šo soli nav atzinusi.

Izraēla vēlāk Austrumjeruzalemi anektēja un uzskata, ka visa pilsēta ir tās galvaspilsēta. Palestīnieši vēlas, lai Austrumjeruzaleme kļūst par viņu nākotnes valsts galvaspilsētu.