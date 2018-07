Tramps norādīja, ka Vācijas lēmums atbalstīt gāzes vada "Nord Stream 2" izbūvi ir bijis nepareizs, it sevišķi laikā, kad Vācija atvēl nepietiekami lielus līdzekļus savas aizsardzības budžetam. "Mums vajadzētu aizstāvēties pret Krieviju un tagad Vācija katru gadu maksās miljardiem dolāru Krievijai," savu neapmierinātību pauda Tramps.

Vācijas aizsardzības ministre Ursula fon der Lejena, atbildot uz Trampa komentāriem, paziņoja: "Bez šaubām, mums ir vairākas problēmas ar Krieviju, bet mums ir jāsaglabā komunikācijas līnija starp valstīm vai aliansēm un pretiniekiem."

Donalds Tramps vairākkārt ir kritizējis NATO dalībvalstis par nepietiekamiem aizsardzības izdevumiem. Vācija ir viena no valstīm, kuru Tramps šajā jautājumā ir kritizējis visvairāk. "Mēs aizstāvam Vāciju, mēs aizstāvam Franciju, mēs aizstāvam visas šīs valstis. Un tad vairākas no šīm valstīm noslēdz vienošanos ar Krieviju par gāzes cauruļvada izbūvi, kuras rezultātā tās Krievijai maksās miljardiem dolāru. Es domāju, ka tas ir ļoti nepiedienīgi," sacīja ASV prezidents.

"Ja paskatāmies, Vācija ir Krievijas gūstekne," šādi Tramps raksturoja Eiropas lielvalsti, sakot, ka NATO vajadzētu lielāku uzmanību pievērst tam, ka lielu naftas un gāzes apjomu Vācija iegūst no Krievijas. Oficiālie dati liecina, ka 35,3% no Vācijas naftas un gāzes importiem nāk tieši no Krievijas, raksta aģentūra "Reuters".

Vācijas kanclere Angela Merkele atbildēja uz Trampa komentāriem, sakot: "Es esmu pieredzējusi laiku, kad daļu no Vācijas kontrolēja Padomju Savienība. Es esmu ļoti priecīga, ka šodien esam vienoti brīvībā (..) Šī iemesla dēļ mēs varam teikt, ka varam īstenot neatkarīgu politiku un pieņemt lēmumus neatkarīgi. Tas ir ļoti labi, it sevišķi iedzīvotājiem, kuri dzīvo Vācijas austrumos."

Vācijas kanclere paziņoja, ka NATO rīcībā Vācija ir nodevusi lielu daļu no saviem bruņotajiem spēkiem. Komentējot Vācijas lomu NATO, Merkele norādīja: "Mēs joprojām esam aktīvi iesaistīti Afganistānā, līdz ar to mēs aizstāvam arī Amerikas Savienoto valstu intereses (..) un mēs priecājamies, ka to darām."