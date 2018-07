Tūlīt pēc preses konferences "Fox Business" raidījuma vadītājs Neils Kavuto Trampa uzstāšanos līdzās Putinam nodēvēja par "pretīgu". Viņš Trampa nostāšanos pret ASV izlūkdienestiem un paša Tieslietu departamentu attiecībā uz iestāžu paziņojumiem, ka Krievija iejaukusies 2016. gada prezidenta vēlēšanās komentēja, norādot, ka prezidents "ļāva cilvēkam [Putinam] tikt cauri ar visu šo un pat neveltīja viņam maigu kritiku. Tas mūs ļoti atmet atpakaļ."

Viņa uzaicinātais raidījuma viesis, bijušais Ronalda Reigana administrācijas ierēdnis Marks Veinbergs savukārt paziņoja, ka "Putins uzvarēja". "Tramps zaudēja iespēju izsaukt [Krieviju] ārā bez jebkādiem nosacījumiem. Viņš izvairījās no jebkādas iespējas to izdarīt un zaudēja iespēju, kādu viņš vairs nekad neiegūs," skaidroja Veinbergs.

Savukārt nedēļas nogales raidījuma cikla "Fox & Friends" vadītāja un ASV vēstnieka Krievijā Džona Hantsmena meita Ebija ietvītojusi skarbu komentāru: "nevienas pārrunas nav tā vērtas, lai zem autobusa pasviestu savu tautu un valsti".

