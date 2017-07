"Pēc konsultācijām ar maniem ģenerāļiem un militārajiem ekspertiem, lūdzu, esiet informēti, ka ASV valdība nepieņems un neatļaus transseksuāļiem dienēt ASV Bruņotajos spēkos nekādā veidā," trešdienas rītā tvītoja Tramps. Viņš citā tvītā skaidro: "Mūsu spēkiem jākoncentrējas uz sakaujošu un vispārēju uzvaru, ko nedrīkst traucēt ārkārtīgi lieli medicīniskie izdevumi un traucēkļi, ko transpersonas bruņotajos spēkos rada."

Tikai pērn viņa priekšgājējs Baraks Obama pirmoreiz ļāva transpersonām oficiāli dienēt ASV Bruņotajos spēkos. Jau šī gada jūnijā aizsardzības ministrs Džeims Matiss piekrita transseksuāļu rekrutēšanu atlikt par sešiem mēnešiem. Vairāki republikāniskās partijas pārstāvji izteikuši klaju opozīciju viņiem vispār dienēt armijā.

BBC atzīmē, ka atklātiem gejiem un lezbietēm dienēt ASV Bruņotajos spēkos ļauts tikai kopš 2011. gada. Līdz tam viņi faktiski varēja dienēt un dienēja, ievērojot tā dēvēto "neprasi-nestāsti" politiku.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Domnīcas "Palm Center" vadītājs Ārons Belkins medijam norāda, ka tā vairākas desmitgades tikai kaitēja militārajiem spēkiem. Turklāt Trampa politikas rezultāts būs tāds, ka arī transpersonas turpinās dienēt, taču ievēros "neprasi-nestāsti" politiku. "Nav saprotams, kāpēc prezidentam to vajadzēja atgriezt attiecībā uz transpersonām, kad viss liecina par to, ka iekļaujošā politika palīdz Bruņotajiem spēkiem, kamēr diskriminācija tiem kaitē," saka Belkins.