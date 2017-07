Tādējādi sagādāts kārtējais trieciens Baltā nama pašreizējā saimnieka Donalda Trampa administrācijai.Par likumprojektu balsoja 49, bet pret - 51 senators.

Izšķirošā balss piederēja senatoram Džonam Makeinam, kurš izlēma balsot pret likumprojektu.

Tramps tviterī jau kritizējis balsojumu, paziņojot, ka 48 demokrāti un trīs republikāņi, kuri balsoja pret likumprojektu, esot nodevuši amerikāņu tautu. "Kā jau teicu sākumā, ļaujiet "Obamacare" implodēt, tad likvidēsim sekas. Skatieties!" viņš draud īsi pēc plkst. 2 naktī pēc vietējā laika publicētajā tvītā.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017