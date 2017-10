Tas secināts ASV bāzētās domnīcas "The Soufan Center" ziņojumā. Džihādistu atgriešanās mājās fiksēta 33 valstīs divu gadu laikā. Mājās pārnākušie "Daesh" atbalstītāji turpinās radīt drošības izaicinājuus vēl gadiem ilgi, brīdina ziņojuma autori.

"Daesh" 2014. gada vasarā ieņēma plašas teritorijas Irākā un Sīrijā, pasludinot tur "kalifātu", kurā valda stingri islāma likumi. Grupējums piesaistīja sev tūkstošiem domubiedru no visas pasaules. Taču radikāļu kontrolētās teritorijas ir strauji sarukušas ASV vadītās koalīcijas, Irākas spēku un sabiedroto, Sīrijas valdības un Krievijas uzbrukumu rezultātā.

Pagājušajā nedēļā Sīrijas kurdu un arābu alianse "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF) ar ASV vadītās koalīcijas gaisa atbalstu atkaroja džihādistiem viņu faktisko galvaspilsētu Raku.

2015. gada beigās, kad "Daesh" sāka ciest sakāves un valstis ieviesa stingrākus pasākumus, lai novērstu savu pilsoņu ceļošanu uz konflikta zonu, ārvalstu karotāju plūsma uz Tuvajiem Austrumiem apsīka, norāda "The Soufan Ceneter".

Pateicoties datiem, kas iegūti, atbrīvojot "Daesh" administratīvos centrus, piemēram, Raku, ir izdevies apstiprināt aptuveni 19 tūkstošu ārzemnieku identitātes no vairāk nekā 40 tūkstošiem. Tie Irākā un Sīrijā ieradušies no 110 valstīm.

Dati par vismaz 5600 mājās pārbraukušajiem grupējuma atbalstītājiem iegūti no 33 valstu varasiestādēm. Starp tiem ir 400 cilvēki no Krievijas, 760 no Saūda Arābijas, 800 no Tunisijas un 271 no Francijas.

Ņemot vērā, ka nav zināmi dati no citām valstīm un cik daudz citu džihādistu vēl ir atgriezušies, kopā ar jau zināmajiem 5600 cilvēkiem tas rada lielu izaicinājumu drošības iestādēm.

Ziņojuma autori brīdina, ka "Daesh" kontrolētajām teritorijām sarūkot, tā līderi varētu pievērsties saviem atbalstītājiem ārvalstīs, lai saglabātu dzīvu savu "zīmolu".

Problēmu valdībām sagādā arī jautājums, kā sabiedrībā integrēt atpakaļ pārbraukušās sievietes un bērnus.

Saskaņā ar "The Soufan Center" datiem visvairāk "Daesh" atbalstītāji uz Irāku un Sīriju bija devušies no Krievijas, tad seko Saūda Arābija, Jordānija, Tunisija, Francija, Maroka, Turcija, Uzbekistāna, Vācija un Lielbritānija.